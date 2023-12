Denise Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris, 20 janvier 2024 18:00, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 18h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. gratuit

Duo pour une comédienne et un tourne-disque

C’est l’histoire de deux

femmes qui s’appellent Denise. Elles vivent dans deux tours qui se font face.

L’une, blanche et vieille. L’autre jeune et noire. L’une vit la nuit, dans ses

songes yéyés. L’autre hait Johnny Hallyday.

Denise explore la mémoire de

notre société, née dans les années 1960 et dont le modèle explose aujourd’hui.

Dispositif intime organisé autour de quelques objets, le spectacle permet une

adresse directe au public. Explorant les filiations entre chanson yéyé et

musique noire, il est une réflexion sur notre besoin et nos difficultés à

rencontrer l’autre.

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte de Montmartre 75018 Paris

Contact : +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

Gaëlle Astier-Perret spectacle Denise