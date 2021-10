Denise Bertschi s’entretient avec Heonik Kwon Centre culturel suisse, 21 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 21 octobre 2021

de 18h à 19h

gratuit

Dans le cadre de son exposition Oasis of Peace. Neutral Only On The Outside, Denise Bertschi s’entretient avec Heonik Kwon.

Dans le cadre de son exposition Oasis of Peace. Neutral Only On The Outside, Denise Bertschi s’entretient avec Heonik Kwon. Heonik Kwon (professeur en anthropologie à la Cambridge University) propose un nouveau regard sur la guerre coréenne, non pas « froide » mais « chaude » – et applique une lecture post-coloniale de ce conflit global. Comment le rôle de la Suisse en sa qualité de « peace-keeper neutre » peut-il être revisité selon l’interprétation de Heonik Kwon ? Modération par le chercheur et commissaire d’exposition Adeena Mey (Central Saint Martins).

Cette conférence fait partie du programme “Longue durée” d’Engadin Art Talks. Il s’agit d’une vision de l’histoire introduite par l’historien français Fernand Braudel. La “Longue Durée” de Braudel nous permet d’interpréter les crises comme des opportunités de changement structurel fondamental. L’art est l’un des moyens par lesquels nous pouvons réimaginer les paradigmes existants pour accueillir de nouvelles découvertes et créer de nouvelles réalités.

Centre culturel suisse 32-38 rue des Francs Bourgeois Paris 75003

Denise Bertschi, STATE FICTION, video stills, 2021 (© Bibliothek am Guisanplatz, Bern/Switzerland)