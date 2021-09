Paris Centre culturel suisse île de France, Paris Denise Bertschi, Oasis of Peace. Neutral Only On The Outside Centre culturel suisse Paris Catégories d’évènement: île de France

Denise Bertschi, Oasis of Peace. Neutral Only On The Outside Centre culturel suisse, 11 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 11 septembre 2021

de 17h à 21h

Du 12 septembre au 14 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 13h à 19h

gratuit

Denise Bertschi (née en 1983) s’intéresse aux apparences fissurées, aux représentations décalées de la réalité, aux lacunes de l’historiographie. Denise Bertschi (née en 1983) s’intéresse aux apparences fissurées, aux représentations décalées de la réalité, aux lacunes de l’historiographie. Son travail cherche à rendre visibles les liens entre la Suisse et la géopolitique mondiale. Ce faisant, elle retrace les implications coloniales suisses et les relations financières ambiguës, elle questionne les récits de l’imaginaire national comme celui de la neutralité. Avec les outils de l’historienne, de l’anthropologue ou de la journaliste d’investigation, elle crée des installations et des vidéos dans lesquelles s’entremêlent des documents d’archives et des images personnelles, les paroles de personnes rencontrées et son propre parcours de recherche. L’exposition Oasis of Peace. Neutral Only On The Outside établit un lien insoupçonné entre la Suisse et deux régions géopolitiques majeures: le territoire démilitarisé entre Corée du Nord et du Sud d’une part, l’Afrique du Sud sous l’Apartheid d’autre part. Dans les deux cas, la Suisse a su agilement jouer la carte de la neutralité à des fins propres – une neutralité que l’historien Hans-Ulrich Jost qualifie d’«intéressée» et «dualiste». Exposition du dimanche 12.09 au dimanche 14.11

Vernissage samedi 11.09 de 17:00 à 21:00

+ d’infos Expositions -> Art Contemporain Centre culturel suisse 32-38 rue des Francs-Bourgeois Paris 75003

1 : Saint-Paul (350m) 7 : Pont Marie (571m)

Contact :Centre culturel suisse. Paris ccs@ccsparis.com https://ccsparis.com/ Expositions -> Art Contemporain

Date complète :

2021-09-11T17:00:00+02:00_2021-09-11T21:00:00+02:00;2021-09-12T13:00:00+02:00_2021-09-12T19:00:00+02:00;2021-09-14T13:00:00+02:00_2021-09-14T19:00:00+02:00;2021-09-15T13:00:00+02:00_2021-09-15T19:00:00+02:00;2021-09-16T13:00:00+02:00_2021-09-16T19:00:00+02:00;2021-09-17T13:00:00+02:00_2021-09-17T19:00:00+02:00;2021-09-18T13:00:00+02:00_2021-09-18T19:00:00+02:00;2021-09-19T13:00:00+02:00_2021-09-19T19:00:00+02:00;2021-09-21T13:00:00+02:00_2021-09-21T19:00:00+02:00;2021-09-22T13:00:00+02:00_2021-09-22T19:00:00+02:00;2021-09-23T13:00:00+02:00_2021-09-23T19:00:00+02:00;2021-09-24T13:00:00+02:00_2021-09-24T19:00:00+02:00;2021-09-25T13:00:00+02:00_2021-09-25T19:00:00+02:00;2021-09-26T13:00:00+02:00_2021-09-26T19:00:00+02:00;2021-09-28T13:00:00+02:00_2021-09-28T19:00:00+02:00;2021-09-29T13:00:00+02:00_2021-09-29T19:00:00+02:00;2021-09-30T13:00:00+02:00_2021-09-30T19:00:00+02:00;2021-10-01T13:00:00+02:00_2021-10-01T19:00:00+02:00;2021-10-02T13:00:00+02:00_2021-10-02T19:00:00+02:00;2021-10-03T13:00:00+02:00_2021-10-03T19:00:00+02:00;2021-10-05T13:00:00+02:00_2021-10-05T19:00:00+02:00;2021-10-06T13:00:00+02:00_2021-10-06T19:00:00+02:00;2021-10-07T13:00:00+02:00_2021-10-07T19:00:00+02:00;2021-10-08T13:00:00+02:00_2021-10-08T19:00:00+02:00;2021-10-09T13:00:00+02:00_2021-10-09T19:00:00+02:00;2021-10-10T13:00:00+02:00_2021-10-10T19:00:00+02:00;2021-10-12T13:00:00+02:00_2021-10-12T19:00:00+02:00;2021-10-13T13:00:00+02:00_2021-10-13T19:00:00+02:00;2021-10-14T13:00:00+02:00_2021-10-14T19:00:00+02:00;2021-10-15T13:00:00+02:00_2021-10-15T19:00:00+02:00;2021-10-16T13:00:00+02:00_2021-10-16T19:00:00+02:00;2021-10-17T13:00:00+02:00_2021-10-17T19:00:00+02:00;2021-10-19T13:00:00+02:00_2021-10-19T19:00:00+02:00;2021-10-20T13:00:00+02:00_2021-10-20T19:00:00+02:00;2021-10-21T13:00:00+02:00_2021-10-21T19:00:00+02:00;2021-10-22T13:00:00+02:00_2021-10-22T19:00:00+02:00;2021-10-23T13:00:00+02:00_2021-10-23T19:00:00+02:00;2021-10-24T13:00:00+02:00_2021-10-24T19:00:00+02:00;2021-10-26T13:00:00+02:00_2021-10-26T19:00:00+02:00;2021-10-27T13:00:00+02:00_2021-10-27T19:00:00+02:00;2021-10-28T13:00:00+02:00_2021-10-28T19:00:00+02:00;2021-10-29T13:00:00+02:00_2021-10-29T19:00:00+02:00;2021-10-30T13:00:00+02:00_2021-10-30T19:00:00+02:00;2021-10-31T13:00:00+01:00_2021-10-31T19:00:00+01:00;2021-11-02T13:00:00+01:00_2021-11-02T19:00:00+01:00;2021-11-03T13:00:00+01:00_2021-11-03T19:00:00+01:00;2021-11-04T13:00:00+01:00_2021-11-04T19:00:00+01:00;2021-11-05T13:00:00+01:00_2021-11-05T19:00:00+01:00;2021-11-06T13:00:00+01:00_2021-11-06T19:00:00+01:00;2021-11-07T13:00:00+01:00_2021-11-07T19:00:00+01:00;2021-11-09T13:00:00+01:00_2021-11-09T19:00:00+01:00;2021-11-10T13:00:00+01:00_2021-11-10T19:00:00+01:00;2021-11-11T13:00:00+01:00_2021-11-11T19:00:00+01:00;2021-11-12T13:00:00+01:00_2021-11-12T19:00:00+01:00;2021-11-13T13:00:00+01:00_2021-11-13T19:00:00+01:00;2021-11-14T13:00:00+01:00_2021-11-14T19:00:00+01:00

Denise Bertschi, STATE FICTION, video stills, 2021 (© Bibliothek am Guisanplatz, Bern/Switzerland)

Détails Lieu Centre culturel suisse Adresse 32-38 rue des Francs-Bourgeois Ville Paris