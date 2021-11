Dénis Maréchal sur scène – Spectacle 2 quai du Lénigo, 1 avril 2022, Le croisic.

Dénis Maréchal sur scène – Spectacle

2 quai du Lénigo, le vendredi 1 avril 2022 à 20:30

Denis Maréchal sur scène Denis Maréchal One-man-show Denis Maréchal revient avec « Sur Scène ». Champion de l’autodérision, il revient sur scène la tête pleine de questions et vous invite à vous interroger avec lui. Il aborde avec humour une foule de sujets tel que : à quoi sert Internet ? Comment atteindre le bonheur ? Comment quitter proprement son ou sa partenaire ? Où en est la science fiction française depuis « La soupe aux choux » ? Et surtout : faut-il bannir le survêtement ? Si vous avez des réponses à lui apporter ou si vous-même avez des questions, foncez le voir ! * * * Informations et billetterie Hôtel de ville – service Culture, Office de tourisme ou sur place, le jour du spectacle. Tarifs : 20,00 € (tarif plein) / 15,00 € (tarif réduit : moins de 12 ans, demandeur d’emploi et accompagnateur PMR) _Profiter de la formule d’abonnement individuel de la salle Jeanne d’Arc en choisissant 3 spectacles et bénéficier des tarifs réduits. Disponible sur la programmation 2021/2022 de la salle Jeanne d’Arc et sur celle de Théâtre en Automne, tous spectacles confondus. Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables sauf en cas d’annulation du spectacle par la Ville du Croisic._

2 quai du Lénigo Salle Jeanne d’Arc 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T06:30:00