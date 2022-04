DENIS MARECHAL Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

DENIS MARECHAL Narbonne, 13 mai 2022, Narbonne. DENIS MARECHAL Narbonne

2022-05-13 – 2022-05-13

Narbonne Aude EUR 21 21 Espace Dominique Baudis à Narbonne Plage

Denis Maréchal, champion de l’autodérision, revient sur scène la tête pleine questions et vous invite à vous interroger avec lui. Il aborde avec humour une foule de sujets tel que : A quoi sert Internet ? Comment atteindre le bonheur ? Comment quitter proprement son ou sa partenaire ? Où en est la science-fiction française depuis « La soupe aux choux » ? Et surtout : Faut-il bannir le survêtement ? Si vous avez des réponses à lui apporter ou si vous-même avez des questions, foncez le voir ! https://theatredelaposte.fr/ Narbonne

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Narbonne Adresse Ville Narbonne lieuville Narbonne Departement Aude

Narbonne Narbonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/narbonne/

DENIS MARECHAL Narbonne 2022-05-13 was last modified: by DENIS MARECHAL Narbonne Narbonne 13 mai 2022 Aude Narbonne

Narbonne Aude