Denis Lavant sur la piste du Cirque Electrique ! Cirque Electrique Paris Catégorie d’évènement: Paris

Denis Lavant sur la piste du Cirque Electrique ! Cirque Electrique, 30 mars 2022, Paris. Denis Lavant sur la piste du Cirque Electrique !

du mercredi 30 mars au dimanche 17 avril à Cirque Electrique

La compagnie J’y retourne immédiatement ! et le Cirque Electrique présentent LE SOURIRE AU PIED DE L’ECHELLE, d’après l’oeuvre d’Henry Miller. Traduction : Georges Belmont. Adaptation : Ivan Morane Mise en scène : Bénédicte Nécaille avec Denis Lavant – À partir de 15 ans. – Le Sourire au pied de l’échelle est l’un des textes préférés d’Henry Miller. Oeuvre atypique, loin du style connu de Tropique du Cancer, l’auteur y brosse le portrait d’un clown à la recherche de lui-même, pris dans ses propres contradictions. Au-delà de l’émotion liée à l’imaginaire du cirque, c’est la recherche du sens de la vie qui nous est proposée. Auguste, être solaire, nous raconte ses aventures en piste mais aussi ses errances entre deux cirques. C’est au pied d’une échelle menant vers l’infini qu’il nous offre son sourire, petit manuel de la joie, avec ce qu’elle suppose de renoncements. – Supplémentaire le 12 avril à 21h. Relâche le 14 avril.

Tarif plein 16€ / Tarif réduit 11€

Le Sourire au pied de l’échelle, oeuvre atypique, loin du style connu de Tropique du Cancer, H. Miller y brosse le portrait d’un clown à la recherche de lui-même, pris dans ses propres contradictions. Cirque Electrique place du maquis du vercors 75020 paris Paris Paris 20e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T21:00:00 2022-03-30T22:00:00;2022-03-31T21:00:00 2022-03-31T22:00:00;2022-04-01T21:00:00 2022-04-01T22:00:00;2022-04-02T21:00:00 2022-04-02T22:00:00;2022-04-03T18:00:00 2022-04-03T19:00:00;2022-04-06T21:00:00 2022-04-06T22:00:00;2022-04-07T21:00:00 2022-04-07T22:00:00;2022-04-08T21:00:00 2022-04-08T22:00:00;2022-04-09T21:00:00 2022-04-09T22:00:00;2022-04-10T18:00:00 2022-04-10T19:00:00;2022-04-12T21:00:00 2022-04-12T22:00:00;2022-04-13T21:00:00 2022-04-13T22:00:00;2022-04-15T21:00:00 2022-04-15T22:00:00;2022-04-16T21:00:00 2022-04-16T22:00:00;2022-04-17T18:00:00 2022-04-17T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cirque Electrique Adresse place du maquis du vercors 75020 paris Ville Paris lieuville Cirque Electrique Paris Departement Paris

Cirque Electrique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Denis Lavant sur la piste du Cirque Electrique ! Cirque Electrique 2022-03-30 was last modified: by Denis Lavant sur la piste du Cirque Electrique ! Cirque Electrique Cirque Electrique 30 mars 2022 Cirque Electrique Paris Paris

Paris Paris