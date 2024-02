Denis Gaud et son orchestre La Maison Nugues Romans-sur-Isère, samedi 30 mars 2024.

Denis Gaud et son orchestre La Maison Nugues Romans-sur-Isère Drôme

Ces trois musiciens par l’entremise de leurs voix, guitares, contrebassine et percuterie…façon guinguette, kidnappent et malmènent allègrement la chanson internationale. Usant de quelques arrangements nigauds, voilà que la magie opère et séduit.

10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:00:00

fin : 2024-03-30 22:00:00

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

L’événement Denis Gaud et son orchestre Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2024-02-22 par Valence Romans Tourisme