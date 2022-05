Denis Cuniot cour de l’Archevêché Arles Catégories d’évènement: Arles

Ce talentueux musicien est l’un des artisans en France du renouveau de la musique juive d’Europe centrale et de l’Est. Voix de l’âme qui chante le rire avec des larmes, son Râga Klezmer rappelle les rituels traditionnels où musique et fête nocent sans fin… Un Moment Précieux virtuose, vertueux et vibrant d’émotion !

Tarif plein : 22 € Tarif réduit : 15 €

Ce talentueux musicien est l'un des artisans en France du renouveau de la musique juive d'Europe centrale et de l'Est.

2022-07-16T19:30:00 2022-07-16T20:30:00

