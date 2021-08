Castanet-Tolosan Salle Dauriac - Hôtel de Ville Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Denis Bergamelli Salle Dauriac – Hôtel de Ville Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Denis Bergamelli nous invite, à travers son regard aiguisé d’Inspecteur d’Ouvrages d’Art et de photographe passionné, à la découverte du savoir-faire de la Chapellerie de Montazels. Il nous propose un travail de mémoire en retournant dans l’atelier qu’il a connu autrefois, en 1980, lorsqu’il était chargé de l’entretien des machines. Dans cette exposition, nous retrouvons l’approche poétique qu’il porte aux détails, morceaux et fragments. Vernissage jeudi 2 septembre à 18h30. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la mairie. ExposItion photographie Salle Dauriac – Hôtel de Ville 29 avenue de Toulouse – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne

