Zawia Fama Vendredi 9 juin, 19h00 Denis Bar

ZAWIA FAMA explore les styles gnawi, rock, funk, les sonorités africaines, berbères et occidentales.

Passés au shaker, il en sort un cocktail au groove percutant.

Bienvenue dans l’univers de la ZAWIA FAMA, zone de transe.

https://fanlink.to/ZawiaFama Denis Bar Place Raphel, 13016 Marseille

