DENIK TEK La Dame de Canton Paris

Paris

Le vendredi 27 janvier 2023

de 20h30 à 23h00

payant Sur place : 18 EUR

Deniz Tek est un chanteur, guitariste et auteur-compositeur et membre fondateur du groupe de rock australien Radio Birdman. Membre de nombreux groupes de rock underground des années 1970 tels que The Visitors ou New Race, il exerce son influence brûlante de guitare de style Detroit sur le genre punk rock. Depuis le premier EP de Radio Birdman il y a près de 50 ans, Deniz a écrit, enregistré et sorti des centaines de chansons pour ses nombreux groupes ou en tant qu’artiste solo et sa vaste discographie comprend également des collaborations notables avec Roy Head, Roy Loney, Ric Parnell et James Williamson. La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m) Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m) Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : http://www.damedecanton.com/event/deniz-tek/ https://www.billetweb.fr/deniz-tek

