Denez – Stur an Avel Plestin-les-Grèves, 26 février 2022, Plestin-les-Grèves.

Denez – Stur an Avel Kerilly Espace culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves

2022-02-26 – 2022-02-26 Kerilly Espace culturel An Dour Meur

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor

11ème album : Stur an Avel ~ Le Gouvernail du vent, c’est le chant enraciné et universel de Denez

Précurseur, innovant, Passeur des deux mondes : celui des vivants et celui des morts ; celui du visible et celui de l’invisible, Denez rend possible l’alliance entre l’Homme et le monde que nous risquons de perdre mais qu’il nous garde, qu’il nous redonne, qu’il nous offre encore quand il mêle les musiques actuelles aux musiques ancestrales, les mots d’aujourd’hui à la poésie éternelle.

espace.culturel@andourmeur.fr +33 2 96 23 98 80 http://www.andourmeur.com/

Kerilly Espace culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves

