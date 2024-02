DENEZ PRIGENT EGLISE SAINT POL AURELIEN DE OUESSANT Ouessant, samedi 11 mai 2024.

Les concerts de cette tournée exceptionnelle qui verront Denez se produire au sein de lieux prestigieux du patrimoine breton, sont l’occasion pour l’artiste à la voix d’or de revenir à l’essence de son art où, depuis plus de trente années, il puise l’essentiel de son inspiration : la Gwerz.Gwerz traditionnelles ou Gwerz de sa composition alterneront ainsi, tantôt interprétées seul a cappella et tantôt, une belle invitation pour les mélomanes avertis ou non de remonter à la source de ce chant universel et atemporel, véritable Diamant musical et poétique, tel qu’il fut décrit par la grande poétesse Georges Sand.

Tarif : 33.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-05-11 à 20:30

Réservez votre billet ici

EGLISE SAINT POL AURELIEN DE OUESSANT LAMPAUL 29242 Ouessant 29