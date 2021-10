Denez Prigent Combourg, 20 novembre 2021, Combourg.

Denez Prigent 2021-11-20 – 2021-11-20 Place Saint-Gilduin Eglise Notre-Dame de Combourg

Combourg Ille-et-Vilaine

Ce concert dans un des lieux les plus prestigieux de Bretagne, sera l’occasion pour l’artiste à la « voix d’or »* de revenir à l’essence de son art où, depuis plus de trente années, il puise l’essentiel de son inspiration : la Gwerz.

Gwerz traditionnelles ou Gwerz de sa composition alterneront ainsi, tantôt interprétées seul a cappella, tantôt accompagnées avec sobriété par trois instrumentistes virtuoses : Maëlle Vallet (harpe celtique, Qanun), Jonathan Dour (violon) et Jérôme Seguin ou Julien Stévenin (contre-basse).

Une belle invitation pour les mélomanes avertis ou non de remonter à la source de ce chant universel et atemporel, véritable « Diamant » musical et poétique, tel qu’il fut décrit par la grande poétesse Georges Sand.

Billetterie : Points de vente habituels. Placement libre.

jacques.goudaert@wanadoo.fr +33 6 07 41 66 37

