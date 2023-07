Visite guidée du village de Mantelon Denée Mantelon Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Rendez-vous au parking du stade, route de Rochefort sur Loire à Denée.

Visite guidée et commentée d'une durée de 2 h environ sur 2kms, entrée dans certains parcs des demeures anciennes, avec possibilité de poursuivre jusqu'aux remparts de Denée en passant par le bord du Louet (5km au total). La visite se terminera autour d'un verre offert par l'association culturelle de Denée. Denée Mantelon Mantelon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 89 29 73 11

