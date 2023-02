Dendana LE BIJOU, 5 mai 2023, TOULOUSE.

Dendana LE BIJOU. Un spectacle à la date du 2023-05-05 à 21:30 (2023-05-04 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE Dendana se fait découvrir sur les ondes des radios algériennes en 2008 avant de poursuivre sa carrière en France et crée le groupe Dendana en 2012. 10 ans et 3 albums plus tard, Dendana prépare un nouvel opus dans lequel il retrace son exil jalonné de rencontres décisives, et décrit le rêve d’une Algérie moderne en quête de libertés.

LE BIJOU TOULOUSE 123, avenue de Muret Haute-Garonne

