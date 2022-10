Dendana LA MANUFACTURE CHANSON Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Dendana LA MANUFACTURE CHANSON, 23 novembre 2022, Paris. Le mercredi 23 novembre 2022

de 20h30 à 22h00

. payant Tarif Réduit : 11 EUR Tarif Enfant : 3 EUR Tarif Préférentiel : 13 EUR Tarif Plein : 16 EUR

Songwriter algérien, Dendana puise ses influences dans le blues, le rock et le patrimoine saharien, à la croisée des musiques modernes et traditionnelles. Dendana se fait découvrir sur les ondes des radios algériennes en 2008 avant de poursuivre sa carrière en France et crée le groupe Dendana en 2012. 10 ans et 3 albums plus tard, Dendana prépare un nouvel opus dans lequel il retrace son exil jalonné de rencontres décisives, et décrit le rêve d’une Algérie moderne en quête de libertés. LA MANUFACTURE CHANSON 124 avenue de la République 75011 Paris

Métro -> 2 : Père Lachaise (Paris) (100m) Bus -> 616971 : Père Lachaise (Paris) (100m) Vélib -> Ménilmontant – Père Lachaise (100.32m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://dendana.wixsite.com/dendana2020 https://billetterie.manufacturechanson.org/evenement/23-11-2022-20-30-dendana

