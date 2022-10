D’Encre et de Papier Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

D'Encre et de Papier Dole, 21 octobre 2022, Dole.

10 Rue du Mont Roland Chapelle des Carmélites Dole Jura

2022-10-21 – 2022-10-21

Chapelle des Carmélites 10 Rue du Mont Roland

Dole

Jura EUR Le festival d’Encre et de Papier est un événement mettant à l’honneur la micro-édition, l’estampe contemporaine et les arts du papier, il intègre un salon, des éditeurs, des graveurs, des expositions…

Vous pourrez y retrouver de nombreux artistes: Imprim(&)rie, SuperSenor, Tâche Papier, Affiche Moilkan, Chloë Aliénor, Atelier VA, Félix Pommier, Camille Ranquet

Lieux d'exposition : Chapelle des Carmélites, la Grange à Foin, Atelier 7, Atelier/Galerie Les Mains Noires.

