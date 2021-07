Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Démultiplication de plantes Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Conservatoire et Jardin botaniques, le mardi 14 septembre à 12:30

Découvrez les techniques de culture des jardiniers et jardinières des CJBG, à la base de la splendeur de votre Jardin botanique. Apprenez tout sur les semis, repiquages et rempotages des plantes alpines des Rocailles, avec démonstrations. Sur inscription à l’adresse: [visites.cjb@ville-ge.ch](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch) ou par téléphone au: 022 418 51 00. [http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php](http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php)

CHF 0.-

Les techniques de multiplications de plantes n'auront plus de secrets pour vous. Dans le cadre du programme des visites guidées gratuites du mardi Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

2021-09-14T12:30:00 2021-09-14T13:30:00

