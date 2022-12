DÉMOSNTRATION DE MOULAGE AU SABLE PAR LES FONDEURS D’ANTOIGNÉ-CHAPPÉE Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sainte-Jamme-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Sarthe Sainte-Jamme-sur-Sarthe L’association des Fondeurs d’Antoigné-Chappée veille sur le patrimoine de Sainte Jamme depuis 35 ans. A l’occasion des fêtes de Noël ils vous proposent une démonstration de leur savoir faire. Ils réaliseront des pièces en étain avec un moulage au sable.

Tous les volontaires qui passeront par le stand seront les bienvenues pour participer.

Ils seront présents dans la galerie du Super U pendant 3 jours. Les Fondeurs d’Antoigné vous proposent des démonstrations de moulage au sable avec coulée d’étain. ass-fondeurs-antoigne@orange.fr +33 9 63 21 56 83 Rue du Sablon Galerie du Super U Sainte-Jamme-sur-Sarthe

