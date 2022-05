Démos métiers Place du Vigan, 14 mai 2022, Albi.

Démos métiers

Place du Vigan, le samedi 14 mai à 10:00

Au programme, dégustations et démonstrations métiers des secteurs de l’Hôtellerie-Restauration et du Bâtiment. Un moment d’échange et de partage avec nos professeurs de pratique et nos apprentis en formation. Venez déambuler sur la place du Vigan pour découvrir les métiers des secteurs de l’Hôtellerie-Restauration et du Bâtiment. En effet, nous avons constaté une forte demande en recrutement de personnes qualifiées dans ces secteurs d’activité. Cependant, le nombre de candidats reste insuffisant, peut être lié à l’image qu’ils ont de ces professions. Vous pourrez observer les démonstrations de « gestes métiers », de savoir-faire afin de découvrir les métiers et professions de façon concrète, et même déguster. Les ateliers sont animés par les apprentis en formation et les professeurs de pratique. Maçonnerie Métiers du plâtre et de l’isolation Peintre Applicateur de Revêtements Technicien d’Installation en Equipements de Confort Climatique (TIECC) Technicien d’Études en Menuiserie d’Agencement Métallerie Cuisine Commercialisation et Service en Hôtellerie, Café, Restaurant Pour tout savoir sur les études, le quotidien, les outils, les possibilités d’évolution, le salaire et la pratique d’un métier, le service orientation et le service Formation Professionnelle Continue vous renseigneront. Plus d’infos sur Instagram et Facebook @urma.tarn et cm-tarn.fr

L’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat – Antenne du Tarn en partenariat avec la Ville d’Albi vous invite à leur 1ere édition démos métiers

Place du Vigan Place du Vigan, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T17:00:00