DEMORD / Abbrumer / Ovian Tales La Mer Veilleuse, 12 février 2022, Marseille.

La Mer Veilleuse, le samedi 12 février à 19:00

Demord Enregistrements profite de l’espace de la Mer Veilleuse pour organiser deux concerts aux ambiances différentes. Abbrumer (live) // Marseille Gloomy Ambient Wave soundcloud.com/abbrumer Ovian Tales (live) // Nice Dream Psychedelic Pop soundcloud.com/user-434365442 Demord Enregistrements (Dj set) // Marseille-Paris Delphine Demord et Riposte Demord. From one to another sounds. [https://soundcloud.com/demordenregistrements](https://soundcloud.com/demordenregistrements) demordenregistrements.bandcamp.com Cash only sur place pour le bar. Sorties à choper sur places auprès des artistes et de Demord. INFOS PRATIQUES Prix libre & conscient pour rémunérer les artistes. La Mer Veilleuse [www.lamerveilleuse.org](http://www.lamerveilleuse.org) 19h – 01h

prix libre

La Mer Veilleuse 18 place Notre-Dame du Mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T19:00:00 2022-02-12T01:00:00