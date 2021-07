Démontrations “Les 91 ans de la 1ère traversée Paris-New York par Costes et Bellonte” Aérodrome, 19 septembre 2021, Septfonds.

Démontrations “Les 91 ans de la 1ère traversée Paris-New York par Costes et Bellonte”

Aérodrome, le dimanche 19 septembre à 11:00

**De 11h à 17h30** Présentation d’avions et voitures anciennes (SAMRC) , maquettes d’avions (Club aéromodélistes Caussade-Monteils). **Stands :** **_La Paillole :_** présentation de fabrication de chapeaux en costumes des années 30 **_Les Ailes Anciennes :_** présentation du travail de restauration du biplan français SALMSON 2A2 **_Jean Pierre Condat_** : Artiste Peintre **_Bernard Bacquié_** : Auteur du livre « Dieudonné Costes, le héros oublié » **_Cerfs Volants et Cie :_** présentation et vente de cerfs volants **_Exposition_** de photographies de l’exploit de Costes et Bellonte en partenariat avec les Archives Départementales du 82. _**À 12h : Marché gourmand et concert du groupe Hot Swing Daddies**_ Spectacle soutenu par Tarn-et-Garonne Arts & Culture dans le cadre de son Plan d’actions en soutien aux acteurs culturels _**À 14h et à 15h : Atelier fabrication de cerfs volants**_ avec Cerfs Volants et Cie (15€/participant – à partir de 4 ans – durée 1h – réservation au 06.30.00.45.23) _**À 16h30 : Spectacle « Départ du courrier au temps de l’aéropostale »**_ par le Spirit of Gandalou

Programme festif et familial sur le thème de la conquête de l’air et des années 30, en l’honneur des 91 ans de la première traversée de l’Atlantique Nord par Costes et Bellonte.

Aérodrome 43 chemin de finelle, 82240 Septfonds Septfonds Tarn-et-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T17:30:00