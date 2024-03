Démonstrations VR Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 23 mars 2024.

Démonstrations VR Plongez en pleine immersion créative, visuelle et auditive grâce à la réalitée augmentée 23 et 24 mars Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T14:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:00:00+01:00

PatchWorld – Multiplayer Music Maker, Studio : patchXR, Editeur : patchXR, PEGI 3

Plongez en pleine immersion créative, visuelle et auditive. Devenez le « Maestro » d’un orchestre onirique en personnalisant les instruments de musique et en jouant sur chacun d’entre eux dans un véritable concert d’harmoniques.

Drums Rock, Studio : Garage51, Editeur : Garage51, PEGI 3

Vous avez toujours rêvé d’entrer la peau d’un batteur hors norme ?A vos baguettes, le reste du groupe vous attend dans cet univers virtuel utopique et musical !

Evil Blind Mutant Monster Attack, Développeur : Guillaume Saby (Ecole ENJMIN), Graphisme : Leevi Galita (Ecole ENJMIN). Game & Audio Design : Clément Duquesne & Martin Bussy-Pâris (Ecole ENJMIN)

Une course poursuite folle s’engage entre deux protagonistes avec pour objectif pour l’un d’échapper au monstre affamé et pour l’autre d’attraper le dodu scientifique pour en faire son déjeuner.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

