Paray-le-Monial Musée du Hiéron Paray-le-Monial, Saône-et-Loire Démonstrations musicales de pianola et phonographe Musée du Hiéron Paray-le-Monial Catégories d’évènement: Paray-le-Monial

Saône-et-Loire

Démonstrations musicales de pianola et phonographe Musée du Hiéron, 18 septembre 2021, Paray-le-Monial. Démonstrations musicales de pianola et phonographe

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Hiéron

Lors de ces démonstrations musicales, Patrice Boinet, Président de l’association “Les amis de la musique en Charolais, Brionnais, Bourbonnais” présentera d’une part un pianola (piano mécanique à rouleaux) Steck de 1932, et d’autre part un phonographe italien de 1926. L’interprétation au pianola des partitions de compositeurs parmi les plus célèbres (Chopin, Debussy, Strauss, Albeniz…) sera accompagnée d’explications sur le fonctionnement mécanique de l’instrument. Le phonographe lira quant à lui plusieurs disques numérotés, donc extrêmement rares, notamment des enregistrements réalisés à Bayreuth dans le théâtre Wagner par Siegfried Wagner, le fils de Richard Wagner.

Entrée libre

Des découvertes exceptionnelles ! Musée du Hiéron 13 rue de la Paix 71600 Paray-le-Monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Paray-le-Monial, Saône-et-Loire Autres Lieu Musée du Hiéron Adresse 13 rue de la Paix 71600 Paray-le-Monial Ville Paray-le-Monial lieuville Musée du Hiéron Paray-le-Monial