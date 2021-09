Cornier Le moulin du Châtelet Cornier, Haute-Savoie Démonstrations : moulin à huile et scierie du Châtelet Le moulin du Châtelet Cornier Catégories d’évènement: Cornier

A quelques kilomètres de La Roche se trouve le moulin du Châtelet. Chaque année à la fin de l’hiver, des bénévoles passionnés font tourner sa roue à aubes grâce à l’eau d’un étang afin de produire de l’huile de noix pour les particuliers. Présentation des moulins à huile et à grain, mise en route de la scierie pour les démonstrations et vente d’huile de noix pressée pour l’occasion.

Pass sanitaire obligatoire

Le moulin du Châtelet Le Châtelet 74800 Cornier

