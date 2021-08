Pierre-Buffière Hôtel des trois anges Haute-Vienne, Pierre-Buffière Démonstrations et initiations de tire à l’arc médiéval Hôtel des trois anges Pierre-Buffière Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Pierre-Buffière

Démonstrations et initiations de tire à l’arc médiéval Hôtel des trois anges, 18 septembre 2021, Pierre-Buffière. Démonstrations et initiations de tire à l’arc médiéval

le samedi 18 septembre à Hôtel des trois anges Gratuit. Entrée libre. Respect des jauges et des normes sanitaires obligatoires.

Dans la cour de l’Hôtel des 3 Anges, assistez à des démonstrations costumées et à des initiations à partir de 9 ans. Animations proposées par les Archets du Martoulet. Hôtel des trois anges 22 avenue de la République, 87260 Pierre-Buffière Pierre-Buffière Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Pierre-Buffière Autres Lieu Hôtel des trois anges Adresse 22 avenue de la République, 87260 Pierre-Buffière Ville Pierre-Buffière lieuville Hôtel des trois anges Pierre-Buffière