Démonstrations et ateliers chez Janoé Graines de couleurs Journées Européennes des Métiers d’Art Graines de Couleurs Romans-sur-Isère, mercredi 3 avril 2024.

Démonstrations de marqueterie de cuir et d’art du papier accompagnées d’ateliers découverte tout au long du week-end.

Dessins, conception et fabrication de tableaux et autres objets, à l’aide de chutes de cuir et/ou de papier.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03

fin : 2024-04-07

Graines de Couleurs 22 rue Mathieu de la Drôme

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

