Démonstrations en famille « Impressions Moyen-Âge », par le service Animation du Patrimoine, avec l’Atelier du Coin, gravure et impression créatives et solidaires. Pour les enfants de 6 à 16 ans et leurs parents Découvertes à faire en famille, enfants et parents, accompagnés des intervenants de l’Atelier du Coin, pour bénéficier de leur savoir-faire et s’initier aux techniques d’impression à l’ancienne, telles que la xylogravure. Des dessins et tirages uniques à partir de presses manuelles et d’encres typographiques seront réalisés, inspirés par la richesse des images que nous conservons du Moyen-Âge : sculptures, vitraux, peintures, enluminures, bois gravés…

Gratuit | Entrée libre dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

