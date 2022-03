Démonstrations de tissage Musée de la soierie Charlieu Catégories d’évènement: Charlieu

Loire

Démonstrations de tissage Musée de la soierie, 14 mai 2022, Charlieu. Démonstrations de tissage

Musée de la soierie, le samedi 14 mai à 19:00

Venez découvrir le tissage de la soie du XIXème siècle à nos jours en suivant une démonstration sur un métier manuel à bras, un métier mécanique, un métier Jacquard et un métier à jet d’air comprimé contemporain. Démonstrations de tissage du métier à bras, métier mécanique, métier Jacquard et métier à jet d’air comprimé. Musée de la soierie Hôtel Dieu 9 boulevard du général Leclerc, Charlieu, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Charlieu Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charlieu, Loire Autres Lieu Musée de la soierie Adresse Hôtel Dieu 9 boulevard du général Leclerc, Charlieu, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Charlieu lieuville Musée de la soierie Charlieu Departement Loire

Musée de la soierie Charlieu Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charlieu/

Démonstrations de tissage Musée de la soierie 2022-05-14 was last modified: by Démonstrations de tissage Musée de la soierie Musée de la soierie 14 mai 2022 Charlieu Musée de la soierie Charlieu

Charlieu Loire