Découvrez les gestes 1000 fois répétés en entreprise : la wheeleuse qui insère les fils de trame dans des bobines métalliques, le remonteur qui intègre ces bobines dans leur support, ou encore la raccommodeuse qui reprend les défauts de tissage et la brodeuse qui sublime la dentelle.

Accès libre

Découvrez les gestes 1000 fois répétés en entreprise des professionnels de la dentelle mécanique et découvrez ces savoir-faire d'exception. Cité de la Dentelle et de la Mode 135 quai du Commerce – 62100 Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

