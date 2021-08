Ménetreuil Moulin de Montjay - Maison de l'eau Ménetreuil, Saône-et-Loire Démonstrations de savoir-faire : apportez de l’eau à votre moulin. Moulin de Montjay – Maison de l’eau Ménetreuil Catégories d’évènement: Ménetreuil

Ce moulin rénové a retrouvé son état des années 1950 : il vous livre ses secrets de fonctionnement. Les meuniers actionnent le moulin, le dimanche de 14h à 18h : . Atelier rhabillage de meules avec René Prély et Michel Mathy (meuniers).

2 € | Gratuit – 18 ans

Gestes, savoir-faire et activités traditionnelles sont au rendez-vous Moulin de Montjay – Maison de l’eau 25 route de Montjay 71470 Ménetreuil Ménetreuil Saône-et-Loire

