Paray-le-Monial Musée du Hiéron Paray-le-Monial, Saône-et-Loire Démonstrations de pianola (piano mécanique) Musée du Hiéron Paray-le-Monial

Démonstrations de pianola (piano mécanique) Musée du Hiéron, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paray-le-Monial. Démonstrations de pianola (piano mécanique)

le samedi 3 juillet à Musée du Hiéron

Démonstrations musicales de pianola (piano mécanique à rouleaux) accompagnées d’explications, en lien avec l’exposition d’instruments de musique mécaniques présentée actuellement au cloître de la Basilique par les Amis de la Musique en Charolais, Brionnais et Bourbonnais.

Entrée libre

Démonstrations musicales de pianola (piano mécanique à rouleaux) accompagnées d’explications. Musée du Hiéron 13 rue de la Paix 71600 Paray-le-Monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T20:30:00;2021-07-03T21:10:00 2021-07-03T21:30:00;2021-07-03T22:30:00 2021-07-03T23:00:00

Détails Autres Lieu Musée du Hiéron Adresse 13 rue de la Paix 71600 Paray-le-Monial Ville Paray-le-Monial lieuville Musée du Hiéron Paray-le-Monial