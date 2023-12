Démonstrations de peinture sur porcelaines et portes ouvertes Atelier d’art Nicole DANA atelier nicole dana Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Démonstrations de peinture sur porcelaines et portes ouvertes Atelier d’art Nicole DANA atelier nicole dana Paris, 16 décembre 2023, Paris. Du samedi 16 décembre 2023 au dimanche 17 décembre 2023 :

samedi

de 14h00 à 20h00

samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Démonstrations de peinture sur porcelaines et portes ouvertes Atelier d’art Nicole DANA dans le cadre de la 14 édition des Portes ouvertes des artistes du 16e Association Seiziem’Art Atelier Nicole DANABijoux – Décoration – Art de la table, peinture sur céramique et porcelaine entièrement peintes à la main

Nicole Dana sera heureuse de vous recevoir

à son atelier d’art de peinture sur porcelaine. Démonstrations de peinture sur porcelaine de 14h30 à 15h30 ✨ Rendez-vous

Samedi 16 décembre de 14h à 20h et Dimanche 17 décembre de 14h à 20h. Atelier Nicole DANA

127 rue du Ranelagh, 75016 Paris

Code : A2715, Bâtiment F

tel. : 06 13 75 42 43 ✨Des événements organisés par l’association Seiziem’Art avec le soutien de @mairiedu16 et @paris_maville atelier nicole dana 127 rue du Ranelagh 75016 Paris Contact : https://www.atelier-nicole-dana.fr +33613754243 https://www.facebook.com/ateliernicoledana https://www.facebook.com/ateliernicoledana https://www.atelier-nicole-dana.fr

