le dimanche 5 juin à Donjon de Bazoges en Pareds

Venez découvrir l’atelier du forgeron qui vous présentera les secrets de l’alliance du feu et du métal et déguster des fouaces tout juste sorties du fournil ! Gratuit Démonstrations de la forge et du fournil par l’association « Au Coeur du Bocage » Donjon de Bazoges en Pareds 12 cour du château 85390 Bazoges en Pareds Bazoges-en-Pareds Vendée

2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T18:30:00

