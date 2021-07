Uckange Parc du haut-fourneau U4 Moselle, Uckange Démonstrations de forgeron et de maréchal ferrant Parc du haut-fourneau U4 Uckange Catégories d’évènement: Moselle

Uckange

Démonstrations de forgeron et de maréchal ferrant Parc du haut-fourneau U4, 18 septembre 2021, Uckange. Démonstrations de forgeron et de maréchal ferrant

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc du haut-fourneau U4

### Si les haut-fourneaux existent c’est parce qu’avant eux il y a eu les bas fourneaux. Thierry, notre forgeron vous emmènera quelques siècles plus tôt, à la découverte du fonctionnement du bas fourneau. Tout au long du week-end vous pourrez découvrir les métiers de forgeron et de maréchal ferrant. N’hésitez pas à aller à la rencontre de Thierry et Marion qui seront ravis de répondre à vos questions. Thierry aura la lourde tâche de faire fonctionner le bas fourneau, tenter d’en sortir une loupe de fer et battre son propre record obtenu l’an passé puisqu’il a réussi à défourner une loupe de 3 kg, soit la quasi-totalité du fer contenu dans le minerai. Pour tout renseignement, suivez nous sur Facebook : u4.uckange, sur Instagram : haut.fourneau.u4 et via notre site internet : [www.hf-u4.com](http://www.hf-u4.com)

Gratuit. Entrée libre.

Si les haut-fourneaux existent c’est parce qu’avant eux il y a eu les bas fourneaux. Thierry, notre forgeron vous emmènera quelques siècles plus tôt, à la découverte du fonctionnement du bas fourneau. Parc du haut-fourneau U4 1 Rue du Jardin des Traces, 57270 Uckange Uckange Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Uckange Autres Lieu Parc du haut-fourneau U4 Adresse 1 Rue du Jardin des Traces, 57270 Uckange Ville Uckange lieuville Parc du haut-fourneau U4 Uckange