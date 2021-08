Reims Parc Léo Lagrange Marne, Reims Démonstrations de combat sportif, de combat chorégraphié Parc Léo Lagrange Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Démonstrations de combat sportif, de combat chorégraphié Parc Léo Lagrange, 11 septembre 2021, Reims. Démonstrations de combat sportif, de combat chorégraphié

du samedi 11 septembre au dimanche 12 septembre à Parc Léo Lagrange Gratuit, entrée libre, pass sanitaire, masque obligatoire

Espace démonstration – Académie de Sabre Laser de Reims Parc Léo Lagrange 58 Chaussée Bocquaine 51100 Reims Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T19:00:00;2021-09-12T14:00:00 2021-09-12T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Parc Léo Lagrange Adresse 58 Chaussée Bocquaine 51100 Reims Ville Reims lieuville Parc Léo Lagrange Reims