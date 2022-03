Démonstrations de chimie et de géosciences par les étudiants de L2 Bât 301,hall d’accueil (fac des sciences d’Orsay) Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Démonstrations de chimie et de géosciences par les étudiants de L2 —————————————————————— ### Tout public Dans le cadre d’une option de Médiation scientifique, 15 étudiants de L2 biologie de la faculté des sciences d’Orsay ont mis au point 4 ateliers sur les volcans, la tectonique des plaques, la potabilisation de l’eau et la cuisine moléculaire. Ces ateliers s’adressent à tous ; pas besoin d’avoir une formation scientifique ! Ils en feront une démonstration dans le hall du bât 301 (décannat de la fac des sciences) jeudi 10 mars. L’accès est libre de 13h à 15h. N’hésitez pas à venir passer un petit moment pour encourager les étudiants, vous amuser et apprendre plein de choses ! Jeudi 10 mars, tout public, en accès libre Bât 301,hall d’accueil (fac des sciences d’Orsay) Orsay Orsay Essonne

