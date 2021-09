Salles-la-Source Musée des arts et métiers traditionnels Aveyron, Salles-la-Source Démonstrations d’artisans Musée des arts et métiers traditionnels Salles-la-Source Catégories d’évènement: Aveyron

– forgerons : l’association Les lames du savoir fer de Sébazac proposera des démonstrations de forge sur une forge traditionnelle à charbon – ferronnier-métallier : Vallon Métal de Goutrens fera découvrir son savoir-faire par des démonstrations de métallerie – bourrelière : Camille Cortesi, de l’atelier Équ’intense de Laissac, fabriquera un licol à l’ancienne – boulangère : Virginie Caumes, de l’atelier Du pain aux grains de Saint-Julien de Rodelle, proposera la confection de pain au levain et la cuisson dans un four à bois itinérant.

Pass sanitaire obligatoire

Démonstration d'artisans : forgerons, ferronnier-métallier, bourrelière, boulangère.

Musée des arts et métiers traditionnels
rue de la Cascade, 12330 Salles-la-Source
Salles-la-Source
Aveyron

18-19 septembre 2021

