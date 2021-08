Démonstrations d’artisans dans le cadre des JEP Andlau, 18 septembre 2021, Andlau.

Démonstrations d’artisans dans le cadre des JEP 2021-09-18 – 2021-09-18

Andlau Bas-Rhin

Comment filer et tisser la laine des moutons de Marlenheim ? Comment a été forgée l’épée des sires de Ribeaupierre ? Venez découvrir ces savoir-faire de contes et légendes et bien plus encore lors d’une après-midi auprès d’artisans.

Découvrez les savoir-faire des contes et légendes !

