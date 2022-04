Démonstrations culinaires & dégustations Musée Escoffier de l’Art Culinaire, 14 mai 2022 18:00, Villeneuve-Loubet.

Nuit des musées Démonstrations culinaires & dégustations Musée Escoffier de l’Art Culinaire Samedi 14 mai, 18h00 entrée libre

Vivez une expérience gourmande, “un Show cooking” (démonstrations culinaires et dégustations) animé par les Chefs Disciples Escoffier.

Pour cette 18ème édition, le Musée Escoffier de l’Art Culinaire vous propose de vivre une expérience gourmande, “un Show cooking” animé par les Chefs Disciples Escoffier de la Délégation Riviera Côte d’Azur, Corse, Monaco.

​

Au programme, sur place, Démonstrations & Dégustations en continu :

​Risotto aux légumes primeurs

​

Recettes d’Auguste Escoffier

Pêche Melba, Crêpe Suzette, Poire Belle Hélène, Fraises Sarah Bernhardt…

Démonstration de sucre tiré

Maison Natale d’Auguste Escoffier en plein coeur du village de Villeneuve-Loubet

http://www.musee-escoffier.com https://fr-fr.facebook.com/MuseeEscoffierdelArtCulinaire/

free entrance Saturday 14 May, 18:00

House Natale of Auguste Escoffier in the heart of the village of Villeneuve-Loubet

Para esta 18ª edición, el Museo Escoffier del Arte Culinario le propone vivir una experiencia gourmet, “un Show cooking” animado por los Chefs Disciples Escoffier de la Delegación Riviera Costa Azul, Córcega, Mónaco.

En el programa, en el lugar, Demostraciones y degustaciones continuas:

Risotto con verduras tempranas

​

Recetas de Auguste Escoffier

Melocotón Melba, Crepe Suzette, Pera Belle Helena, Fresas Sarah Bernhardt…

Demostración de azúcar extraído

entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00

3, rue Auguste Escoffier, 06270 Villeneuve-Loubet 06270 Villeneuve-Loubet Provence-Alpes-Côte d’Azur