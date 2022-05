Démonstrations culinaires & dégustations Musée Escoffier de l’Art Culinaire Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet

Démonstrations culinaires & dégustations

Musée Escoffier de l'Art Culinaire, 14 mai 2022, Villeneuve-Loubet.

Musée Escoffier de l’Art Culinaire, le samedi 14 mai à 18:00

Pour cette 18ème édition, le Musée Escoffier de l’Art Culinaire vous propose de vivre une expérience gourmande, “un Show cooking” animé par les Chefs Disciples Escoffier de la Délégation Riviera Côte d’Azur, Corse, Monaco. ​ Au programme, sur place, Démonstrations & Dégustations en continu : ​Risotto aux légumes primeurs ​ Recettes d’Auguste Escoffier Pêche Melba, Crêpe Suzette, Poire Belle Hélène, Fraises Sarah Bernhardt… Démonstration de sucre tiré

entrée libre

Vivez une expérience gourmande, “un Show cooking” (démonstrations culinaires et dégustations) animé par les Chefs Disciples Escoffier. Musée Escoffier de l’Art Culinaire 3, rue Auguste Escoffier, 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:00:00

