La Cité des sciences et de l’industrie propose un focus sur la gastronomie portugaise, en lien avec son exposition “Banquet”. La cheffe portugaise Cátia Goarmon proposera quatre démonstrations culinaires au grand public de la Cité des sciences et de l’industrie les 7 et 8 mai, à 14h et 16h, autour des desserts traditionnels portugais, sur l’espace Forum (niveau +1) de la Cité des sciences et de l’industrie. Un écran sera installé sur l’espace pour montrer en directe et en angle rapproché les préparations de la cheffe. Ces séquences, en portugais et français, seront animées par l’acteur franco-portugais Jorge Tomé et retransmises en direct sur la chaîne Youtube de la Cité des sciences et de l’industrie. Une opportunité de découvrir ce riche patrimoine gastronomique, en alternance avec l’animation “Flop chef” consacrée à la science dans la gastronomie, concoctée et présentée par les médiateurs et médiatrices scientifiques de la Cité des sciences et de l’industrie. Démonstrations culinaires sur les desserts traditionnels portugais, présentées par la cheffe portugaise Catia Goarmon, le week-end du 7 et 8 mai, à la Cité des sciences et de l’industrie. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T15:00:00;2022-05-07T16:00:00 2022-05-07T17:00:00;2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T15:00:00;2022-05-08T16:00:00 2022-05-08T17:00:00

