Villeneuve-d'Ascq

Démonstrations archéologiques.

Parc Asnapio, 8 août 2021-8 août 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Parc Asnapio, le dimanche 8 août à 15:00

**Découvrez l’artisanat de la Préhistoire au Moyen-Age au parc Asnapio.** Pour ce dimanche, les talents de nos animateurs passionnés d’archéologie et de reconstitution historique seront mis à l’honneur. Ils vous proposeront de découvrir l’artisanat, de la Préhistoire au Moyen Âge: forge, démonstrations de tissage, gestes techniques pour faire du feu… Et comme ils ont aussi à cœur la transmission du savoir, vous aurez l’opportunité de vous essayer aux multiples techniques historiques qui seront présentées

Entrée Gratuite

Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T15:00:00 2021-08-08T19:00:00

