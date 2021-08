Saint-Antonin-Noble-Val Collectif "Trésors d'Occitanie" Saint-Antonin-Noble-Val, Tarn-et-Garonne Démonstration « Trésors d’Occitanie, collectif d’artisans » Collectif « Trésors d’Occitanie » Saint-Antonin-Noble-Val Catégories d’évènement: Saint-Antonin-Noble-Val

Tarn-et-Garonne

Démonstration « Trésors d’Occitanie, collectif d’artisans » Collectif « Trésors d’Occitanie », 18 septembre 2021, Saint-Antonin-Noble-Val. Démonstration « Trésors d’Occitanie, collectif d’artisans »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Collectif « Trésors d’Occitanie »

Démonstration de verre à la flamme, de travail du cuir et exposé sur les matières céramique et travail autour du bol. « Trésors d’Occitanie », c’est un collectif d’artisans d’art locaux réunis dans une boutique au cœur de Saint-Antonin-Noble-Val. Une adresse idéale pour y dénicher des objets d’art originaux. Collectif « Trésors d’Occitanie » 19 place du Buoc, 82140 Saint-Antonin-Noble-Val Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Antonin-Noble-Val, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Collectif "Trésors d'Occitanie" Adresse 19 place du Buoc, 82140 Saint-Antonin-Noble-Val Ville Saint-Antonin-Noble-Val lieuville Collectif "Trésors d'Occitanie" Saint-Antonin-Noble-Val