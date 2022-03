Démonstration : tonte des moutons à Gisacum Jardin archeologique de Gisacum Le Vieil-Évreux Catégories d’évènement: Eure

le samedi 4 juin à 14:00

Venez assistez à la tonte du troupeau de moutons de Gisacum par le Conservatoire des Espaces Naturels ! En accès libre et gratuit de 14h à 17h. Dans la tente d’à côté, vous trouverez Véronique Michel, qui viendra récupérer et trier la laine encore tiède des moutons pour la valoriser. Venez discuter de son art avec elle.

Tout public

Une tonte des moutons est organisée sur le site par le Conservatoire des Espaces Naturels Jardin archeologique de Gisacum 8 rue des Thermes, 27930 Le Vieil-Evreux Le Vieil-Évreux Eure

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00

