du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du textile

Depuis 2003, le musée abrite également le dernier atelier de fabrication du mouchoir rouge de Cholet. Il perpétue une tradition et un savoir-faire : emblème d’une ville et d’un territoire. Son histoire centenaire est évoquée dans l’atelier ouvert à tous. Les démonstrations ont lieu régulièrement tout au long de la journée (pas d’horaires précis). Le musée possède plusieurs métiers à tisser en fonctionnement, un démonstrateur redonne vie à ces machines. Musée du textile Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet Cholet Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

