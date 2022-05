Démonstration – Souffleur de verre Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Démonstration – Souffleur de verre
Ruelle Sémichon Musée du verre "Traditions verrières de EU"
Eu

2022-06-11 14:30:00 – 2022-06-11 16:30:00
Ruelle Sémichon Musée du verre "Traditions verrières de EU"
Eu Seine-Maritime

Luigi Dei Rossi, originaire d'Italie, a appris le métier de souffleur de verre au lycée verrier d'Yzeure (03), maître assistant verrier de son père dans l'atelier de ce dernier à Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime). En 1955, il a succédé à son père en reprenant l'atelier "Verre d'Art de la Bresle". En août 2010, Luigi a été intronisé Maestro en technique vénitienne par le verrier de Murano. Il participe très régulièrement à des démonstrations.

