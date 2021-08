Paris Cité des sciences et de l'industrie île de France, Paris Démonstration : Robot Pepper Cité des sciences et de l’industrie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Démonstration : Robot Pepper Cité des sciences et de l’industrie, 27 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 27 août 2021

de 14h à 14h30

Le vendredi 27 août 2021

de 15h30 à 16h

gratuit

Pepper est un robot humanoïde capable d’interagir avec les humains. Venez découvrir comment programmer ce robot et le voir évoluer. Vendredi 27 août 2021 à 14h > pour vous inscrire cliquez ici.

Vendredi 27 août 2021 à 15h30 > pour vous inscrire cliquez ici. Durée : 30 min. Pour tous et toutes

Gratuit dans la limite des places disponibles. Animations -> Atelier / Cours Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin-Cariou Paris 75019

7 : Porte de la Villette (282m) 7 : Corentin Cariou (407m)

Contact :Carrefour numérique² https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/evenements/la-semaine-makers/ https://twitter.com/CarrNum Animations -> Atelier / Cours Étudiants;Ados;Geek;Bibliothèques;En famille;Enfants

Date complète :

2021-08-27T14:00:00+02:00_2021-08-27T14:30:00+02:00;2021-08-27T15:30:00+02:00_2021-08-27T16:00:00+02:00

Carrefour numérique²

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'industrie Adresse 30 avenue Corentin-Cariou Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'industrie Paris