Toulouse Musée Georges-Labit Haute-Garonne, Toulouse Démonstration : réalisation d’un Ikebana Musée Georges-Labit Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Démonstration : réalisation d’un Ikebana Musée Georges-Labit, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Toulouse. Démonstration : réalisation d’un Ikebana

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Georges-Labit

L’école d’Ikebana et d’art floral de Toulouse exposera ses réalisations dans le musée Georges-Labit durant ces deux jours. Parallèlement, Marette Renaudin « Grand Maître » de l’École _Senshin Ikenobo_ réalisera chaque après-midi des démonstrations afin que cet art n’ait (presque) plus de secret pour vous !

Nombre de places limité à 40 personnes, ouverture des réservations un mois avant durant les heures d’ouverture du musée

Démonstrations par Marette Renaudin « Grand Maître » de l’École Senshin Ikenobo. Musée Georges-Labit 17 rue du Japon, Toulouse, 31000 Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Georges-Labit Adresse 17 rue du Japon, Toulouse, 31000 Ville Toulouse lieuville Musée Georges-Labit Toulouse